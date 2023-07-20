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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:17 Son Güncelleme: 20.7.2023 17:18

Antalya'da toplu ulaşıma zam

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya yükseltildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da toplu ulaşıma zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu yaptığı toplantıda, akaryakıta gelen son zamların ardından toplu taşıma esnafının zam talebi değerlendirildi. Asgari ücretteki artış ve akaryakıt ücretlerine gelen zammın ardından şoför bulmakta ve çalışmakta zorlandıklarını belirten esnaf temsilcileri, ücretin 17 lira olmasını talep etti.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ULAŞIMI

Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından ücretlere yüzde 50'nin üzerinde zam geldi. Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya, 4 lira olan öğrenci ücreti 6.5 liraya, 8 lira 40 kuruş olan emekli ve öğretmen ücreti ise 14 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte aktarma ücreti de 5.5 lira oldu. Zamlara Antalyalılar tepki göstererek, "Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Antalya'da. Bu nasıl halkçı belediye? diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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Antalya'da toplu ulaşıma zam
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