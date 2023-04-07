Antalya’da trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Otomobilde bulunan sürücü Osman A. A (20), ile Emre A. (15), Eren H. K. (17), ve Burak K. (16) itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki otobüste bulunan sürücüler ile yolcular, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.