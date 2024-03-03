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Giriş Tarihi: 3.3.2024 11:39

Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü

Antalya'da dün akşam saatlerinde tramvay hattına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı seferlerde ise aksama yaşandı.

DHA
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü

Antalya'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Sağanak ile birlikte Aksu ilçesinde bulunan tramvay hattına yıldırım düştü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yıldırımın düşmesinin ardından tramvay hattındaki kablolarda yanma meydana geldi.

Yetkililer olayın ardından sosyal medya hesaplarından Meydan - Havalimanı - Expo tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Olayda kimse yaralanmazken, arızanın onarılmasının ardından seferlerin devam edeceği kaydedildi.

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Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
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