Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da tur midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:57

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Korkuteli- Fethiye karayolunun 11'inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana gelen kazada turistlerin taşındığı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Kazada, devrilen midibüsteki turistlerden 1 kadın turist olay yerinde bir diğer turist ise hastanede hayatını kaybetti. 19 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü ise yaralandı. Kazanın ardından hayatlarını kaybeden iki kadın turist otopsi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI son dakika açıklaması ile yeni maaş hesaplaması masada! 2022 temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA! Fed faiz kararı belli oluyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed kararı ve açıklaması ile 28 yıl sonra bir ilk olabilir
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA