Antalya’da tur midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Korkuteli- Fethiye karayolunun 11'inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana gelen kazada turistlerin taşındığı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.
ÖLÜ SAYISI 2 OLDU
Kazada, devrilen midibüsteki turistlerden 1 kadın turist olay yerinde bir diğer turist ise hastanede hayatını kaybetti. 19 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü ise yaralandı. Kazanın ardından hayatlarını kaybeden iki kadın turist otopsi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.