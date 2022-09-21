Antalya’da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...

Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video
Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.'nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.
K.S.'nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.'nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.