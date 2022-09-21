Antalya’da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...

Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video



Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.'nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.