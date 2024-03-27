Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.3.2024 15:44 Son Güncelleme: 27.3.2024 16:04

Antalya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Antalya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan operasyonlarda; 1.000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde, 50 kök kenevir bitkisi, 13 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekler, Uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzemeler ile çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Antalya il emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar aynı kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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Antalya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklandı
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