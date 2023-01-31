Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 241 gözaltı

PLANLI BİR ÇALIŞMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'daki operasyonun 5 aylık planlı bir çalışma olduğunu da açıkladı. Kent merkezinde uyuşturucunu merkezi olarak bilinen Zeytinköy'e bin 321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz, hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06.00'da başladığını da belirten Soylu, "Aynı şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu'da da aynı anda başladı. 4 ildeki operasyonlar, başarılı şekilde tamamlandı. Hedefimiz; Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli, bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır. Sürekli sahadayız. Yakalamalarımız uzun süreli projeli takiplerle gerçekleştiriliyor. Projeli takiplerin diğer yakalamalardan farkı takip ve soruşturma, izleme bir çeteyi çökertmek, uyuşturucu satış ağını çökertmektir" diye söyledi.