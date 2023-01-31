Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 241 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde narkotik operasyonu ile ilgili basın toplantısına Antalya, Isparta, Erzincan ve Ordu'da yapılan narkotik operasyonlarında 260 şüpheliden, 241'inin gözaltına alındığını söyledi.
Toplantıya Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimolğu ve Nartotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları eşlik ettiği asın toplantısında konuşan Soylu, 5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli gözaltına alındığını belirten Soylu, "Türkiye genelinde yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 37'incisi Antalya, 38'incisi Erzincan, 39'uncusu Isparta ve 40'ıncısını Ordu'da, bu sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Antalya'da 187 hedefin 181'inin gözaltına alını" dedi.
PLANLI BİR ÇALIŞMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'daki operasyonun 5 aylık planlı bir çalışma olduğunu da açıkladı. Kent merkezinde uyuşturucunu merkezi olarak bilinen Zeytinköy'e bin 321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz, hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06.00'da başladığını da belirten Soylu, "Aynı şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu'da da aynı anda başladı. 4 ildeki operasyonlar, başarılı şekilde tamamlandı. Hedefimiz; Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli, bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır. Sürekli sahadayız. Yakalamalarımız uzun süreli projeli takiplerle gerçekleştiriliyor. Projeli takiplerin diğer yakalamalardan farkı takip ve soruşturma, izleme bir çeteyi çökertmek, uyuşturucu satış ağını çökertmektir" diye söyledi.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini de belirten Bakan Soylu, "Avrupa ve Amerika'da, uyuşturucuya karşı pes etmişler. Eroin kullanımı için şırıngayı bedava verirken, Avrupa'nın birçok ülkesinde şu kadar uyuşturucu kullanmak ve satabilmeyi kendileri salık verirken; Türkiye, bu konuda amansız ve dünyaya örnek bir mücadele sürdürmekte. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk polis ve jandarma teşkilatının bütün birimlerin hükümetin ortaya koyduğu irade ile birlikte amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele verdiğine vugu yapan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Büyük milletiz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak; devletimizin asli sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyaya uyuşturucu ile nasıl mücadele edebileceğini, kökünün nasıl kurutabileceğini göstermek için bu mücadeleye baş koyduk. Allah bizi milletimize mahcup etmesin" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Isparta, Ordu ve Erzincan illerine bağlanarak valilerden bilgi aldı.