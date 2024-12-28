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Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:18 Son Güncelleme: 28.12.2024 15:25

Antalya’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda  Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 3 kişilik uyuşturucu ve silah şebekesi çökertildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Jandarma timleri Kepez ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 3 kişilik ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduran kişilerin ev ve araç plakalarını tek tek belirledi. Adından operasyon kararı aldı.

ŞAFAK BASKINI DÜZENLENDİ

Jandarma timleri düzenledikleri 'Şafak Operasyonu' ile önceden belirlenen adreslere şok baskın düzenledi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği, 50 gram kubar esrar maddesi, 50 adet uyuşturucu sarım kağıdı, 1 adet esrar öğütücü aparat, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda silah tamiratında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu jandarmada sürüyor.

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Antalya’da uyuşturucu ve silah operasyonu
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