Antalya’da uzaklaştırma kararı olan badigart, güzellik uzmanı eşini 12 el ateş ederek öldürdü

Korkunç cinayet Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 242 sokakta bulunan lüks sitede meydana geldi. Aynı zamanda oturduğu Atapark Sitesi'nde yönetici olan güzellik uzmanı Fadim Temirhanoğulları kendisine sürekli şiddet uygulayan eşi Savaş Temurhanoğulları'ndan şikayetçi oldu.

3 AY UZAKLAŞTIRMA

Savcılık Kemer ilçesinde gece kulübünde badigart olan Savaş Temirhanoğulları'na 3 ay uzaklaştırma verdi. Bu sırada Fadim Temirhanoğulları ile kızı İsra evin anahtarlarını değiştirdi. Ardından boşanma davası açtı. Mahkeme süreci devam ederken Savaş Temirhanoğulları, cep telefonundan boşanma aşamasındaki eşinin sık sık tehdit etti.

GECE EVE GİRDİ

Savaş Temirhanoğulları gece 04.00 sularında siteye geldi. Anaptarı değişin dairenin anahtarını site çalışanlarından aldı. Direye girdi. Yatağında uyuşan 17 yıllık eşi Fadim Temirhanoğulları'nın başına silah sesi duyulmasın diye 12 ateş etti. Ardından suç aleti silahile birlikte kaçtı. Sabah okula gitmek için uyanan kızı İsra annesini kontrol edince kanlar içindeki hareketsiz görüntüsü ile karşılaştı. Çığlık atarak komşularından yardım istedi. Komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan yakınları lüks siteye koştu. Fadim Temirhanoğulları'nın cenazesi çıkarılışı sırasında yıkanları sinir krizi geçirdi. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Bir yakını is eyeri öperek, "Sen ölemesin, belki canlıdır son kez kontrol edin. Bir daha bakar mısınız ne olur" diye çığlıkları yürekleri dağladı. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada cinayet zanlısı Savaş Temirhanoğulları ile cinayete kurban giden Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları arasında kavga yaşandı. Polis olayı göçlükle ayırdı.

SAVCIYA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Fadim Temirhanoğulları'nının kızı İsra Temirhanoğulları olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısına, "Babamın 3 ay uzaklaştırması vardı. Biz evin anahtarını değiştirdik. Girmesi imkansız. Anahtarı sitedeki görevlilerden birinden almalı. Onun birada adamları var. Gece saat 04:00 gibi daireyi açıp içeri girmiş. Ben 04.10 gibi annemin 'ahhhh' sesini duydum. Antibiyotik kullandım için tekrar yattım. Kapının anahtarını değiştirdiğimiz için babamın annemi öldüreceğini hiç düşünemedim. Anahtarı babama kim verdiyse onu bulun." diye konuştu. Yaşanan korkunç cinayetin ardından suç aleti silah ile birlikte kaçan Savaş Temirhanoğulları'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.