Antalya’da vahşet: Babasını mermerle öldüren genç tutuklandı!

Kanlı olay, 22 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Ermenek Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi'nde, kullanılmayan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Cemil G. ile dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Yılmaz, para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Yılmaz, babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.