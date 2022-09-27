Antalya’da vahşet: Boğazı kesilmiş dövizi çalınmış!

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi saat 10.30 sularında, Çifteçeşmeler mevki D-400 kara yolu üzerinde 07 K 7720 plakalı otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde direksiyondaki kişinin hareketsiz durduğunu ve boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarma ekipleri hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde de ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi.