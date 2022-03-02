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Giriş Tarihi: 2.3.2022 13:36 Son Güncelleme: 2.3.2022 14:25

Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Taşağıl Mahallesi Mihrap Caddesi'nde Mustafa Kökçü'nün oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kökçü, eşi Ayşe Kökçü (70) ile evin bodrum katında yaşayan kızını uyandırarak dışarıya çıkardı.

Kökçü, çeşmeye bağladığı hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölge sevk edilen itfaiye ve arozöz ekiplerinin, iki saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Eve giren itfaiye ekipleri, Ayşe Kökçü'nün cesedini buldu.

Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Başından hafif yaralanan ve tedavisi yapılan Mustafa Kökçü, gazetecilere, gece uyurlarken yangının çıktığını söyledi.

Dışarı çıkardığı eşinin tekrar eve girdiğini görmediğini ifade eden Kökçü, "Evde muhabbet kuşu ve altınlarımız vardı. Muhtemelen onları almak için geri girmiş, bir daha da çıkamamış. Yangın söndürülünce cansız bedenine ulaştık. Hem eşimi hem evimi her şeyimi kaybettim, çok üzgünüm." dedi.

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Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü
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