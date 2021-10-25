Antalya’da yangın çıkartan 7 Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde ormanlık alanda bir anda yükselen dumanlar şehir merkezinden görülmesi üzerine şehir alarma geçmiş, yangına bir uçak, 2 helikopter ve onlarca arazöz ile müdahale edilmişti. 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürülen yangında 4 hektarlık orman zarar görmüştü. Söz konusu yangınla ilgili yapılan soruşturmada 7 Rus turist gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Rus turistler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DAĞCILAR İHBAR ETTİ

Yangını ardından incelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan dağcılar yangının bölgede kamp yapan 7 Rus'un çıkardığını ihbar etti. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 7 Rus turist çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Orman Yakma Suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UÇAK DÜŞTÜ SANILMIŞTI

Yangın uçağının denizden ilk su alınışını görenler uçağın düştüğünü sanarak 112 Acil Çağrı Merkezini aramıştı. Yapılan kısa çalışmada düştü sanılan uçağın yangın söndürme uçağı olduğu tespit edilince herkes derin bir nefes almıştı.