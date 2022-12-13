Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yaralar sarılıyor! Bakan Soylu: Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek
Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:02 Son Güncelleme: 13.12.2022 14:04

Antalya’da yaralar sarılıyor! Bakan Soylu: Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek

Antalya'da Kumluca ve Finike'de yaşana sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılıyor. 497 araç 100 konut, 920 işyeri ile birlikte 13 bin dönüm seralık alanın zarar gördüğü iki ilçede devlet yaraları sarmak için kolları sıvadı. Selin ilk günü valilik, belediyeler, Karayolları, DSİ, elektrik idareleri ve AFAD koordinasyonunda 24 saat sürüyor. Hasar tespit çalışmaları sabahın erken saatinden başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da yaralar sarılıyor! Bakan Soylu: Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek

Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, felaketin yaraları da sarılıyor. Su basan 100 konut 920 iş yeri ile çamur ve balçıkla dolan yollar, görevlilerin yanı sıra gönüllüler ve jandarma personelince temizleniyor. 24 saat aralıksız süren temizlik çalışmalarına bin kişi sahada çalışıyor. Komandolarda işyerleri temizliğe katılıyor. Askerler zorda kalan vatandaşın yardımına hızır gibi yetişiyor. Bu dayanışma Kumluca ve Finike halkını duygulandırdı.

13 BİN 500 DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

Selde çoğunluğu Kumluca olmak üzere 13 bin 500 dönüm seralık alan zarar gördü. 3 bin 500 çiftçiye ait seralardaki hasar tespit çalışmaları tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Kumluca Ziraat Odası sel sularını an çok domates, salatalık ve biber seralarını etkilediğini söyledi. Selin hasat zamanı seraları vurduğunu belirten çiftçiler ise, "Devletimiz selin olduğu andan itibaren yanımızda. Bir günde 3 yetkili gelip bizimle ilgileniyor" diye konuştu.

497 ARAÇ ETKİLENDİ

Tarihini en büyük sel felaketini yaşayan Finike ve Kumluca'da 497 araç sel sularına kapılarak zarar gördü. En büyük zarar ise Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların birbirinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sel, Finike'de de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kalırken, araçlar selde sürüklendi. Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evdeki Suriyeli 4 çocuk, itfaiye ekipleri kurtardı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "İskele, Yeşilyurt ve Sahilkent mahalleleri büyük zarar gördü. Evlerimizin alt katlarını su bastı. Seralarımıza da su bastı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Barınmaları için yer ayarlıyoruz. Kumluca kadar hasarımız yok ama bizde de var" dedi.

Finike portakalının tescillendiğini hatırlatan Geyikçi, "Hasat devam ediyordu. Bazı üreticilerimiz zarar gördü. Bu zarar, fiyat farkıyla telafi edilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı; "Hasar tespit çalışmalarımıza hızlıca başladık. En kısa sürede sonuçlandırıp vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları iş yerlerinde, konutlarda ve araçlarda en kısa sürede tamamlanacak. Akşama kadar bitirmeyi hedefliyoruz, olmazsa yarına biter" ifadelerini kullandı.

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Antalya’da yaralar sarılıyor! Bakan Soylu: Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek
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