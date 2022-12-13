Antalya’da yaralar sarılıyor! Bakan Soylu: Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sel, Finike'de de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kalırken, araçlar selde sürüklendi. Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evdeki Suriyeli 4 çocuk, itfaiye ekipleri kurtardı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "İskele, Yeşilyurt ve Sahilkent mahalleleri büyük zarar gördü. Evlerimizin alt katlarını su bastı. Seralarımıza da su bastı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Barınmaları için yer ayarlıyoruz. Kumluca kadar hasarımız yok ama bizde de var" dedi.

Finike portakalının tescillendiğini hatırlatan Geyikçi, "Hasat devam ediyordu. Bazı üreticilerimiz zarar gördü. Bu zarar, fiyat farkıyla telafi edilir diye düşünüyorum" diye konuştu.