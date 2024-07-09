Antalya’da yaşlı çift kaza kurbanı oldu

Kaza Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir süredir Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamadıklarını belirten yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını belirtmeleri üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışması sonucu Ramazan Acar'ın kullandığı hafif ticari araç Gebece - Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçurumda tanınmaz halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Acar'ın kullandığı aracın yaklaşık 100 metrelik sarp kayalıkların bulunduğu uçuruma düştüğünü belirleyen köylüler ve jandarma ekipleri araca güçlükle ulaştı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

CENAZELER GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı. Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı Mahallesi'ne gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca, "Bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugün de 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun, başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diyerek yolun yapılmasını istedi.