Antalya’da yaşlı kadının ölümüne neden olan köpeğin sahibi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 5 Nisan 2024 tarihinde mezarlık ziyaretine giden ve çoban köpeklerini saldırısında Havva Özen (82), hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme çoban köpeklerinin sahibi Ramazan Dursun 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 5 Nisan tarihinde meydana gelen olayda mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen, Ramazan Dursun'a ait çoban köpeklerinin saldırısına uğramış ve birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi Ramazan Dursun, Akseki Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevine gönderildi. Dursun, soruşturma sürecinde avukatlarının yaptığı itiraz sonucu adli kontrol şartıyla tutuksuz serbest bırakıldı.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 20 yıldır hayvancılık yaptığını, 150 keçisinin bulunduğunu ve bunları korumak için de 3 köpeği olduğunu anlatan Dursun ifadesinde, köpeklerinin tasması olduğunu söyledi. Olaydan 15-20 gün önce Ölen Havva Özen'in oğlunu annesinin sabah erken saatlerde ahırın yanından geçmemesi için uyardığını ve köpeklerin saldırabileceğini söylediğini iddia etti. Ölüm olayının aslında Ramazan Dursun için öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğunun belirtildiği iddianamede; Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, ölümün köpek saldırısına bağlı çok sayıda kırık ve doku travmasına bağlı olarak meydana geldiğinin oy birliği ile kabul edildiği anlatılarak, Ramazan Dursun'un 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan cezalandırılması istendi.

KENDİNİ SAVUNDU

Olaya ilişkin Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutuksuz sanık Ramazan Dursun ile ölen Havva Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldığı duruşmada konuşan Ramazan Dursun, olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ancak hayvanların başında durduğunu belirterek, "Olay günü hayvanlarımla uğraşıyordum. Havva Özen'i daha önce oradan geçmemesi, geçerse köpeklerin saldırabileceğini söyleyerek uyardım ancak o sürekli o yolu kullandı. Köpeklerim iple bağlı değildi, ancak hayvanlarımın başında duruyorlardı" dedi.

'BİZİ UYARMADI'

Köyde yaşayanların daha önceden de köpekleri salmaması için sanığı uyardığını ve şikayetçi olduğunu belirten Havva Özen'in oğlu Nevzat Özen ise, "Sanık kesinlikle annemi oradan geçmemesi için uyarmamıştı. Hatta bütün köylü sanığı köpeklerini salmaması için uyarmıştı" dedi.

HAPSE MAHKUM OLDU

Duruşma sonunda Ramazan Dursun'a 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın pişman olması ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası, itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 5 ay 10 gün hapse indirildi.