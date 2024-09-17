Antalya’da yayla dönüşü korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ovacık Mahallesi'nde yayladan Kemer'deki evlerine dönen Halit Güvercin'in kullandığı pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı göreler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Nazize Güvercin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü eşi Halit Güvercin ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi alan Nazize Güercin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk annesi talihsiz kadın Kmeer'de toprağa verildi. Nazize Güvercin'in 2019 yılında 19 Aralık tarihinde oğlu Mehmet Güverci'nin (50) de yayladan mantar aramadan dönerken dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.