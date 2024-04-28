Antalya’da yeşil ışıkta neden geç kalkış yaptın cinayeti

Korkunç olay Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde gece saat 01.45 sularında meydana geldi. Kırmızı ışıkta eşi Meryem ve 8 yaşındaki kızı Zeynep deniz ile birlikte aracında bekleyen Önder Çakır'a arkada bekleyen servis sürücüsü Neşet Güçlü korna çalarak arkadan taciz etti. Önder Çakır da ışığın yeni yandığını söyledi.
BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI
Sinirlenen servis servis sürücüsü Neşet Güçlü aracından inerek bıçakla Önder Çakır'ı eşi ve kızının gözleri önünde kalbinden bıçakladı. Olayı gören eşi ve kızı baygınlık geçidi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk babası Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
AİLE YAŞANANLARA İSYAN ETTİ
Yaşananların ardından eşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgundan almaya gelen Meryem Çakır oğlu Yusuf ve kardeşi Öner Çakır olanlara isyan etti. Öner Çakır, "Kardeşimin hiçbir suçu yok. Yeşil ışıkta kalkarken arkadan taciz ediyor sonra gelip bıçağı eşi ve kızının gözleri önünde kalbine saplıyor.." diyerek yaşananlara isyan etti. Önder Çakır Burdur'un Bucak ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayete tanık olan 8 yaşındaki Zeynep Deniz'in şoktan çıkamadığı öğrenildi.