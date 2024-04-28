Antalya’da yeşil ışıkta neden geç kalkış yaptın cinayeti

AİLE YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Yaşananların ardından eşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgundan almaya gelen Meryem Çakır oğlu Yusuf ve kardeşi Öner Çakır olanlara isyan etti. Öner Çakır, "Kardeşimin hiçbir suçu yok. Yeşil ışıkta kalkarken arkadan taciz ediyor sonra gelip bıçağı eşi ve kızının gözleri önünde kalbine saplıyor.." diyerek yaşananlara isyan etti. Önder Çakır Burdur'un Bucak ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayete tanık olan 8 yaşındaki Zeynep Deniz'in şoktan çıkamadığı öğrenildi.