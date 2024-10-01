Antalya’da Yıldırım düşmesi sonucu 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar mahallesinde açık arazide traktörle tarlada çalışan Selahattin Erol, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tarlada çalışan yakınlarının olayı fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine Ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahattin Erol Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol yaşamını yitirirken, yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Erol'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.