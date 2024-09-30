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Giriş Tarihi: 30.9.2024 21:02 Son Güncelleme: 30.9.2024 21:11

Antalya’da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde tarla süren traktör sürücüsü Selahattin Erol, (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzücü olay Abdurahmanlar Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana geldi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde tarla süren traktör sürücüsü Selahattin Erol, (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzücü olay Abdurahmanlar Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. Erol, traktörle tarla sürdüğü sırada yıldırım isabet etti. Direksiyon başında ağır yaralandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düştü noktaya ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Erol'u ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Erol, kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Antalya’da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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