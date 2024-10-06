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Giriş Tarihi: 6.10.2024 11:34 Son Güncelleme: 6.10.2024 11:42

Antalya’da yıldırım isabet etmesi sonucu ölmüştü: Cenaze yolunda yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde tarla süren traktör sürücüsü Selahattin Eryol (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eryol’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine götürülürken yakınları ilçeye 18 kilometre kala kaza geçirdi. Korkunç kazada Mehmet Eryol (68) ile Suphi Eryol’un (52) ardından hastanede tedavi gören Ramzaan Eryol’da (63) yaşam mücadelesini kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da yıldırım isabet etmesi sonucu ölmüştü: Cenaze yolunda yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza 2 Ekim tarihinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Antalya'da yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Selahattin Eryol'un cenazesini Viranşehir'e götüren konvoyda, Suphi Eryol'un hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

RAMAZAN ERYOL

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Korkunç kazada takla atan otomobilde Suphi Eryol, Mehmet Eryol, Ramazan Ahmet Eryol kazada ağır yaralandı. Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol ve Suphi Eryol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SUPHİ ERYOL

İki cenaze Viranşehir Mezarlığı'nda de yan yana toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren amca Ramazan Eryol da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu. Ramazan Eryol Viranşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET ERYOL

SELAHATTİN ERYOL

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Antalya’da yıldırım isabet etmesi sonucu ölmüştü: Cenaze yolunda yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti
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