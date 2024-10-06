Antalya’da yıldırım isabet etmesi sonucu ölmüştü: Cenaze yolunda yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza 2 Ekim tarihinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Antalya'da yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Selahattin Eryol'un cenazesini Viranşehir'e götüren konvoyda, Suphi Eryol'un hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

RAMAZAN ERYOL

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Korkunç kazada takla atan otomobilde Suphi Eryol, Mehmet Eryol, Ramazan Ahmet Eryol kazada ağır yaralandı. Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol ve Suphi Eryol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SUPHİ ERYOL

İki cenaze Viranşehir Mezarlığı'nda de yan yana toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren amca Ramazan Eryol da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu. Ramazan Eryol Viranşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET ERYOL

SELAHATTİN ERYOL