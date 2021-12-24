Antalya’da yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek isteyen genç kayalıklarda mahsur kaldı: Gönlüm razı olmadı

"MİLLİ DUYGULARLA DEĞİŞTİRME HİSSİ DUYUYOR"

Kayalıktan halatla inen Kederli, deniz polisi botuna bindirilerek Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Kederli'nin ifadesine başvuruldu. Kayalıkta mahsur kalan Kederli'nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, "Oradaki bayrağın eski olduğunu düşünerek çıktı arkadaş. Yanına yedek bayrak almış değiştirmek için. O bayrağı yenilemek için çıkıyor. Ondan sonra da inemiyor. Orada kalıyor. Beni yarım saat önce aradı. Oradaki bayrağın eski olduğunu görünce milli duygularıyla onu değiştirme gereği hissediyor. Oradan inemeyeceğini düşündüğüm için itfaiyeyi aradım. Oraya ilk defa çıkıyor, bilseydi çıkmazdı" dedi.