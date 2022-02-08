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Giriş Tarihi: 8.2.2022 13:43 Son Güncelleme: 8.2.2022 13:46

Antalya'da yiyecek-içecek çalan Avusturyalı tutuklandı!

DHA
Antalya’da yiyecek-içecek çalan Avusturyalı tutuklandı!

Antalya Kaş'ta bulduğu anahtarla geceleri girdiği zincir marketten 17 gün boyunca yiyecek ve içecek çalan Avusturyalı Nicholas James Matheson (40) gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı...

Türkiye'ye geçen yıl gelen Avusturya vatandaşı Nicholas James Matheson, 10 Şubat- 14 Ağustos tarihleri için geçici çalışma izni aldı. Çalışma süresinin bitmesinin ardından Kaş'a gelen Matheson, ilçedeki kamp alanında kalmaya başladı. Ülkesine dönmeyen Matheson, 21 Ocak'ta Kaş Setur Marina içindeki zincir marketin anahtarını ele geçirdi. Aynı günün gecesi zincir marketten yiyecek ve içecek çalan Matheson, 6 Şubat'a kadar eylemine devam etti.
Hırsızlığı fark eden market çalışanlarının ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, Matheson'u çaldığı içki, yiyecek, içeceklerin bir bölümüyle yakalayıp gözaltına aldı. Matheson, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Matheson, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Matheson'un, marketin anahtarını nasıl ele geçirdiği araştırılıyor.

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Antalya'da yiyecek-içecek çalan Avusturyalı tutuklandı!
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