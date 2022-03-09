Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da yol kenarında korkunç manzara: Eski eşi sevgilisiyle gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:23 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:29

Antalya'da yol kenarında korkunç manzara: Eski eşi sevgilisiyle gözaltına alındı!

DHA
Antalya’da yol kenarında korkunç manzara: Eski eşi sevgilisiyle gözaltına alındı!

Antalya'da sır bir olay yaşandı... Zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52), yol kenarında cansız bedeni bulundu. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ve onun birlikte yaşadığı U.P. (41) gözaltına alındı.

Korkunç olay, dün saat 21.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatanın Selahattin Erbaş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erbaş'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatan ekipler, vücudunda yara ve darp izleri bulunduğunu tespit etti. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlanıldı. Jandarma, evde bulunan Ç.Y. adlı kadın ile U.P.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ç.Y.'nin, Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra U.P. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

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Antalya'da yol kenarında korkunç manzara: Eski eşi sevgilisiyle gözaltına alındı!
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