Antalya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10’u ağır 34 yaralı

Can pazarının yaşandığı kaza gece saat 01.30 sularında, Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan otobüs viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampolden çıkıp yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanarak ağaca çarpıp yan durdu. 50 jandarma personelli, 30 ambulans 3 itfaiye aracı yaralıların kurtarma mücadelesi verdi. Otobüste bulunan 25 yetişkin, 9 çocuk ve 3 personel olmak üzere toplam 34 kişi, kazanın ardından can pazarı yaşadı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve İHH Alanya Gazipaşa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ilçe Kaymakamı Selami Korkutata ile Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti.50 jandarma personeli, 20 ambulans ve 3 itfaiye aracının katıldığı kurtarma çalışmaları 1.5 saat sürdü. Yaralılar güçlükle sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ardından ambulanssa taşınarak hızla hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin durumu ağırken, 24 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.