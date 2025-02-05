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Giriş Tarihi: 5.2.2025 09:01 Son Güncelleme: 5.2.2025 09:03

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 33 yaralı var

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 33 yaralı var

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan 8'i çocuk 33 kişide Gazipaşa ve Alanya'da çeşitli hastanelere kaldlrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 33 yaralı var
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