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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:08

Antalya'da zehir operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Antalya’da jandarmanın 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilip 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yine operasyonlarda 165 firari şahıs yakalanarak, adli mercilere teslim edildi.

İHA
Antalya’da zehir operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı İlçe Başsavcılıklarının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 24 Nisan - 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında 165 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda, 41 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 olay şüphelisi hakkında da adli işlem yapıldı.

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Antalya'da zehir operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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