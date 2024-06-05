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Giriş Tarihi: 5.6.2024 16:53 Son Güncelleme: 5.6.2024 16:55

Antalya’da zehir tacirlerine ‘Şafak Operasyonu’

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce zehir tacirlerine yönelik düzenlediği ‘Şafak Operasyonu’unda  onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan torbacı olarak tabir edilen şahısları tek tek belirledi. Şahısların adreslerini tespit etti. Ardından operasyon kararı aldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da zehir tacirlerine ‘Şafak Operasyonu’

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde önceden belirlenen 32 adrese yönelik şok baskın düzenledi. Baskına narkotik timi, özel harekat timi olmak üzere toplam 44 ekip, 233 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

SATAMADAN YAKALANDILAR

Evlerde yapılan aramalarda 17 kilogram çeşitli türlerde narkotik madde,960 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 922 adet yaklaşık 1milyon 334 bin 186 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 84 kök kenevir bitkisi, 19 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ile fişekler,uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para, ABD Doları ve Euro ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 46, Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçunda, 36 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek suçundan 12 kişi, İzinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçlarından, 3 kişi gözaltında alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda 1 şahsın üzerinden ise 'Sahte Polis Basın Kartı' ele geçirildi. Sanıkların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Antalya’da zehir tacirlerine ‘Şafak Operasyonu’
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