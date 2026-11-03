Antalya’da zincirleme kazada otomobil çorbacıya daldı: Feci kaza kamerada

SAVRULAN ARAÇ ÇORBACIYA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki çorbacıya girdi. İş yerinde bulunan çalışanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zincirleme kazada otomobillerden biri çorbacıya girdi! Kaza anı kamerada | Video

'ARABAYI SATMIŞ, KAPORASINI ALMIŞTIM'

Kazaya tanık olan iş yeri çalışanı Ramazan Can, "İçeride oturuyorduk. Bir ses geldi, ne olduğuna şaşırdık. Bir araç geldi, direğe çarptı. Direğin boyuna kadar çıktı. Ondan sonra olan oldu zaten. Burada kendimize ait 2 aracımız vardı. Onlara çarparak karşıya geçti. Toplam 4 araç zarar gördü" dedi. Hasar gören araçlardan birini satmak için anlaştığını ve kaporasını aldığını belirten Can, "Akşam geldim, arabamı dükkanın önüne koydum. Arabayı satmıştım, kaporasını da almıştım. Başımıza bu geldi. Allah'a şükür canımıza bir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör