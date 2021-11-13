Antalya’daki altın soygunlarında sıcak gelişme! Bir kişi ölmüştü!

Polisi şaşkına çeviren malzemelerin yakalanmasının ardından Serkan Ö. Sorguya alındı. Serkan Ö. Kısa sürede Antalya'da 17 Ekim 2020 tarihinde yaşanan Sevda Kumculuk soygunu ile aynı cadde üzerinde 29 Ekim 2021 tarihinde Arıkaya Kuyumculuk soygunu ve Abuzer Atakan Gür'ü cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti .
Böylece Antalya'da korku yaratan iki olay aydınlatıldı. Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İKİSİNİ DE BEN YAPTIM
İlk soygunda çaldığı altınları eritip kripto para Bitcoin'e yatırdığını ve kaybettiğini iddia eden Serkan.Ö. ikinci soygunu da aynı amaçla gerçekleştirdiğini belirtti. Zanlı, kuyumcuya öldürme amacıyla girmediğini, heyecanlandığı için ateş ettiğini öne sürerek, kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Servisi arayarak ambulans istediğini iddia etti.
Kuyumcunun öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten zanlı, olaylarda kullandığı silah ile altın eritme makinesini dereye attığını söyledi. Serkan Ö ile birlikte eşi ve kardeşi de gözaltına alındığı öğrenildi.
KELEPÇELEYİP KAÇMIŞTI
Afyorkarahisar polisini dikkati sayesinde aydınlanan olayın ilk Antalya'da 17 Ekim 2020 tarihinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki saat 09.30'da Sevda Kuyumculuk'a giren motosikletli yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce'ye demir kelepçe takarak ağzını bantladı. Ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen soyguncu yakalanamadı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen Feyzi Bülce yaşadığı şoktan kurtulamadı.
BİR YIL SONRA SOYGUN VE CİNAYET
İkinci soygun ise geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde birinci soygunun yaşandığı noktaya 500 metre uzaklıkta meydana geldi. Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta kar maskeli soyguncu, bu kez saat 08.30'da kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) susturucu takılmış tabancayla başından ve göğsünden vurarak öldürüp 2 kilo altını alarak kayıplara karıştı.
Kimliği belirsiz kuyumcu dükkanına giren soyguncu, susturucu takılmış silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e ensesinden ve göğsünden vurarak öldürdü. Soyguncu Abuzer Atakan Gür'ü tekmelemesi dikkat çekmiş ve 2 kilo altını alıp dükkandan hiçbir şey olmamış gibi çıkarak soygun yerini çaprazındaki durakta taksiye binerek kaçmıştı.