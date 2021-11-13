Antalya’daki altın soygunlarında sıcak gelişme! Bir kişi ölmüştü!

İKİSİNİ DE BEN YAPTIM

İlk soygunda çaldığı altınları eritip kripto para Bitcoin'e yatırdığını ve kaybettiğini iddia eden Serkan.Ö. ikinci soygunu da aynı amaçla gerçekleştirdiğini belirtti. Zanlı, kuyumcuya öldürme amacıyla girmediğini, heyecanlandığı için ateş ettiğini öne sürerek, kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Servisi arayarak ambulans istediğini iddia etti.

Kuyumcunun öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten zanlı, olaylarda kullandığı silah ile altın eritme makinesini dereye attığını söyledi. Serkan Ö ile birlikte eşi ve kardeşi de gözaltına alındığı öğrenildi.