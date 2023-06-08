Antalya’daki cani anneden kan donduran itiraf

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde yeni doğan bebeğini poşete koyup apartmanın beşinci katından atarak ölümüne neden olan 16 yaşındaki N.S. ile annesi İ.S. ve babası B.S. hakkında 'çocuk olan altsoya karşı canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan hakim karşısına çıktılar. Anne İ.S. ve baba B.S. tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır edildiler. 16 yaşındaki N.S. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Mersin'deki çocuk ıslah evinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşmada B.S. ve I.S'nin avukatı Sevda Ünlü Yılmaz ve N.S'nin avukatı ve tercüman hazır bulundu.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bebeğini balkondan atan anne N.S'den tercüman aracılığı ile 'Kasten Öldürme' suçundan yargılandığını hatırlatarak olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. N.S şunları söyledi, "Akşam evde misafirler vardı. Yemek yedikten sonra yatmaya gittim. Sabah kalktım birden ağrım geldi. Banyoya gittim, tuvalette birden siyah kanlı bir şey düşürdüm. Kanlı bebeğin kordonunu kesmek için mutfaktan bıçak aldım geldim. Bebek ağlamaya başlayınca annem, babam duyacak diye korktum, bıçakladım. Kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Daha sonra poşete koyarak banyonun açık penceresinden attım. Banyodaki kanları temizledim. Karakolda ve savcılıkta verdiğim ifadeleri hatırlamıyorum. İlk defa aklım başıma geldi. Şimdi verdiğim ifadelerim doğrudur. Annem ve babamın suçu yok. Suçlu benim" diyerek olayı gözyaşlarıyla anlattı.

DOĞUM GÜNÜNDE TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Mahkeme başkanı, N.S'den hamile olduğunu hissedip hissetmediğini anlatmasını istedi. N.S. Gürcistan'da doğum günü olan Mart ayında bir arkadaşının arkadaşıyla alkol aldıktan sonra hatırlamadığını adını vermek istemediği kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. N.S. babasının Türkiye'de çalıştığı için onun yanında tatile geldiğini söyledi.

ANNE: KIZIM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Anne İ.S. "Kızım Gürcistan'da psikolojik tedavi görüyordu." dedi.

BABA: KIZIM EVİN GÖZBEBEĞİYDİ

Duruşmada üzgün olan baba B.S, "28 ve 25 yaşında iki oğlum var. Kızıma abileri gözbebeği gibi bakardı. Olay sabahı kahvaltıdan sonra eşimi öperken kızımın uyuduğunu sanıyordum. Bisikletle işe giderken siyah poşeti gördüm. Jandarmalar bana yoldan çabuk gitmemi istediler. Ben de işe gittim. Bu olayın nasıl olduğunu halen anlamadım. Bebek öldürülür mü? O da bir insan" diye konuştu.

N.S'NİN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada konuşan N.S'nin avukatı müvekkilinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tedaviye ihtiyacı olduğunu ve ilaçlarını alamadığı için bu olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi. Avukatı, N.S'nin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ifade ederek Adli Tıp'tan rapor alınmasını istedi.

BABA VE ANNE'NİN AVUKATI: OLAYLA İLGİLERİ YOK

Anne I.S. ve B.S'nin avukatı Sevda Ünlü Yılmaz müvekkillerinin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Avukat Yılmaz, anne I.S. ve B.S'nin cezaevinde ve dışarıda bebek katili olarak lanse edilmeleri nedeniyle bu olaya çok üzüldüklerini ifade etti. N.S kendi suçunu itiraf etti. Anne ve babasının bu durumdan haberleri olmadığını, yardıma gerek olmadan tek başına bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Keşif talebimiz var. N.S. 15 yaşından büyük görünüyor. Adli tıptan rapor alınmasını, müvekkillerimin tahliyesini, aksi takdirde adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilmesini talep ederim" dedi.

ANNE VE BABA TAHLİYE EDİLDİLER

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti N.S'nin tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp'tan rapor alınarak, keşif yapılmasına karar verdi. Anne I.S. ve baba B.S'nin yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir defaya mahsus imza atmak şartıyla tahliyelerine ve duruşmanın 22 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Kasım 2022 tarihinde Konaklı Mahallesi, 19. Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 5. katından bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin Gürcistan uyruklu N.S.'ye (15) ait olduğunu belirledi. Jandarma N.S. ile birlikte Gürcistan uyruklu B.S. (55) ve İ.S'yi de gözaltına aldılar. Karakoldaki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi N.S. ile N.S'nin annesi İ.S. ile babası B.S. adliyeye sevk edildiler. Savcılık tarafından ifadeleri tercüman aracılığı ile alınan N.S. İ.S. ve B.S. ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.