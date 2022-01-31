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Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:20

Antalya'daki kar yürüyüşünde 28 kişi mahsur kaldı

DHA
Antalya’daki kar yürüyüşünde 28 kişi mahsur kaldı

Antalya'da karla kaplı Feslikan Yaylası'na doğa yürüyüşüne çıkıp, mahsur kalan 13'ü kadın, 2'si çocuk 28 kişi, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Antalya'da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı | Video

Kent merkezine ve bazı ilçelere 29 yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle 13'ü kadın, 2'si çocuk 28 kişinin bulunduğu grup, Bey Dağları eteklerine doğa yürüyüşüne çıktı. Saat 10.00'da kent merkezinden otobüsle yola çıkan ve 40 kilometre uzaklıktaki Feslikan Yaylası'na gelen doğaseverler, kar kaplı bölgede yürüyüşe geçti. Grup, ara ara yağan kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Bölgede kullanılmayan bir eve sığınan grup, 112'den yardım istedi.
İhbarla bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler, kar nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanınca Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istendi. Belediyenin fen işlerine bağlı greyder ve kepçelerin açtığı yoldan bölgeye ulaşan kurtarma ekibi ve ambulans, evde bekleyen gruba ulaştı. Soğuktan yürüyemez hale gelen bir kadın, ambulansa taşınıp hastaneye götürüldü. Doğaseverler, saat 21.00 sıralarında bölgeye geldikleri otobüslerle Antalya'ya döndü.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Feslikan Yaylası'nda mahsur kalan 28 kişinin kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Esen "Feslikan bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan, ancak sis ve kar nedeniyle mahsur kalan 28 vatandaşımıza, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte ulaştık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağlıyoruz" notuyla ve fotoğraflar paylaştı.

　

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Antalya'daki kar yürüyüşünde 28 kişi mahsur kaldı
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