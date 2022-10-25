Antalya’daki skuter kazasında 2 arkadaş ölmüştü: Polisin tuttuğu rapor ortaya çıktı!

'BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR'



Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez, mahkemedeki ifadesinde, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti" dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez'in avukatı ise maktullerin bir skutere iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.



SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA



Bu arada saat 23.43'te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki mobese kameralarına yansıdı. Skuterli gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.