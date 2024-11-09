Antalya’dan Isparta’ya cenazeye gidiyorlardı: Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza 8 Kasım tarihinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K. (25) idaresindeki otomobil Alper G. (23) idaresindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan TIR, Abidin Ünder idaresindeki otomobile çarptı. TIR ardından otomobilin üzerine devrilip şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARININ CENAZESİNE GİDİYORLARDI

Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü oğul Abidin Ünder, baba Aslan Ünder ve Zeynep Alkış kaza yerinde hayatını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri itfaiyenin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cansız bedeni Muratpaşa İlçesi Zeytinköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Aslan Ünder, oğlu Abiden Ünder ve birlikte yaşadığı arkadaşı Zeynep Alkış'ın Isparta'da vefat eden bir Yarkınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.