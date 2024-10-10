Avukat Adnan Peker’in gizemli ölümü: Ofisinde o halde bulundu!

Olay, saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehik Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Antalya Barosuna kayıtlı Adnan Peker'e dünden buyana ulaşamayan bir meslektaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Peker'in aynı zamanda ofis olarak kullandığı ikametine gelen ve kapıyı çalan polis ekipleri yanıt alamadı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile merdivenle ikamete giren ekipler Adnan Peker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Adnan Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin Peker'in yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kızı yakınları teselli etti. Belediye tabibi ve savcılık incelemesinin ardından Adnan Peker'in ölümü normal olarak değerlendirildi. Cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan Peker'in yaklaşık bir yıl kadar önce eşini kaybetmesinin ardından toparlanamadığı ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi