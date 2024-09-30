Antalyalı başpehlivan maç sonrası kalp krizinden öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir spor salonunda güreşçi arkadaşlarıyla spor amaçlı toplanan, Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Ali Altun (42) sonrasında oynadıkları futbol maçında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Altun'u ambulansa alarak özel bir hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Altun'un zaman zaman arkadaşlarına sırtının ağrıdığını söylediği öğrenildi. İlk belirlemelere göre pehlivan Altun'un kalp krizinden öldüğü kaydedildi. Altun'un cenazesi bugün saat 10.00'da Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.