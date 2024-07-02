Antalya’nın 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na mavi bayraklar asıldı. Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezler bölgesinde kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Metrelerce yükseklikteki falezlerin arasında yer alan plajlardaki iskelelerden atlayan ziyaretçiler, Akdeniz'in mavi sularında serinleme imkânı buluyor.Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle falez plajlara mavi bayrak asıldı. Uysal, çevre çalışmalarının aynı zamanda gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu belirtti.