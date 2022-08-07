Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Süper Lig maçları heyecan dorukta başladı. 2022-2023 Süper Lig sezonu ilk haftada heyecanlı mücadelelere devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip yeni transferleri ile deplasmanda olacak. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte detaylar…