Haberler Yaşam Haberleri Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:56 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:57

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray karşısında! Süper Lig 2022 – 2023 sezonu başladı. İlk haftanın yeni konukları karşı karşıya gelecek ve galibiyet elde etmeye çalışacak. Sarı kırmızılı takımda yeni transferlerin dönemi. Maç öncesi ilk 11 de gündemde. Futbolseverler Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler…

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Süper Lig maçları heyecan dorukta başladı. 2022-2023 Süper Lig sezonu ilk haftada heyecanlı mücadelelere devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip yeni transferleri ile deplasmanda olacak. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte detaylar…

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma 7 Ağustos 2022 (bugün) oynanacak.

Okan Buruk ve Nuri Şahin yönetimindeki takımlar karşı karşıya. Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor – Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Gökdeniz, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Wright

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Yunus, E. Akbaba, Kerem, Seferovic

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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
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