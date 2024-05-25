Antalyasporlu taraftarlar Alanyaspor stadına 1.5 milyon TL’lik zarar verdi

Süper Lig'in 38'inci haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.

Antalyasporlu taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltukları, turnike girişini, tuvaletlerdeki fayansları, asma tavanları, aynaları, muslukları, pisuvarları ve lavaboları kırdı. Yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL'lik hasar olduğu tespit ederek yetkililer tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tutanak tanzim edildi. Stadyuma verilen zarar tepki çekti.