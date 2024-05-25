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Giriş Tarihi: 25.5.2024 15:25 Son Güncelleme: 25.5.2024 15:42

Antalyasporlu taraftarlar Alanyaspor stadına 1.5 milyon TL'lik zarar verdi

C. Alanyaspor- Bitexen Antalyaspor maçı sonrasında konuk takımdaki bazı taraftarlar tribün koltukları, kantin tezgahlarını kırarak Oba Stadyumu'na 1,5 milyon TL'lik zarar verdi.

MEHMET AL MEHMET AL
Antalyasporlu taraftarlar Alanyaspor stadına 1.5 milyon TL’lik zarar verdi

Süper Lig'in 38'inci haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.

Antalyasporlu taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltukları, turnike girişini, tuvaletlerdeki fayansları, asma tavanları, aynaları, muslukları, pisuvarları ve lavaboları kırdı. Yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL'lik hasar olduğu tespit ederek yetkililer tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tutanak tanzim edildi. Stadyuma verilen zarar tepki çekti.

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Antalyasporlu taraftarlar Alanyaspor stadına 1.5 milyon TL'lik zarar verdi
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