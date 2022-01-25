Antalya’ya 29 yıl sonra ilk kar

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkiledi. Antalya’ya 29, Alanya’ya 53, Bodrum’a 19, Marmaris İçmeler’e 35 yıl sonra ilk kez kar yağdı
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Vatandaşlar Konyaaltı seyir terasına koştu. İlk kez kar gördüğünü belirten Ayşe Yıldız, "Müthiş bir şey. Burada ilk kez karın yağdığını görüyorum" diye konuştu. Alanya'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı, Alanyalılar 53 yıl sonra kar sevinci yaşadı. Döşemealtı'nda ise kar kalınlığı 7 santime ulaştı.
"35 YIL SONRA KAR YAĞDI"
Marmaris merkezinin yanı sıra İçmeler Mahallesi de beyaza büründü. Sezer Tokmak, "1987'de böyle kar yağmıştı. O zaman 10 yaşındaydım. 35 yıldır kar yağmamıştı" dedi. Bodrum'da da Mazı, Mumcular, Kızılağaç, Dağbelen, Yalıkavak ve Konacık mahallelerinde kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründü. Vatandaşlar, en son 2003'te kar yağdığını anlattı.
İZTUZU BEYAZA BÜRÜNDÜ
Turizm merkezi Muğla'da da kar yağışı etkili oldu. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı beyaza büründü. Bazı bölgelere ilk kez kar yağdı. Karın heyecanını yaşayan vatandaşlar, o anların keyfini yaşadı. Datça, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Datça'da yaşayanlar uzun aradan sonra ilk kez böyle bir kar yağışı olduğunu söyledi. Muğla'da kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Aydın-Muğla, Muğla-Marmaris ve Muğla-Kale yolları da ulaşıma kapandı. Mersin'in Silifke ilçesine 7 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı. Silifkeliler davul eşliğinde göbek attı. Uzun aradan sonra ilk defa kar yağışını gören bazı vatandaşlar davul çaldırıp göbek attı.
EN SOĞUK İL EKSİ 16 İLE KARS
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Kars'ta ölçüldü. Bölgede buzlanma, don, sis ve çığ riskinden dolayı vatandaşlar uyarıldı. Soğuk havalar Van'da ise çay ve gölleri dondurdu. İnci kefali balığı göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanırken Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü de tamamen dondu.
JANDARMA KÖYE BEBEK MAMASI GÖTÜRDÜ
OSMANİYE'NİN Bahçe ilçesinde Bekdemir köyünde yaşayan M.G. isimli kadın yollar kapandığı için 5 aylık bebeğine mama alamayınca 112'yi aradı. M.G. ile irtibata geçen jandarma ekipleri, kadının istediği bebek mamasını temin etti. Temin edilen mama, ekipler tarafından aileye teslim edildi. Bahçe ilçesinde ise Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Ertuğrul Coşkun, donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketinin içine koyarak ısıttı.
KARDAN ADAM HIRSIZLIĞI
DENİZLİ'DE 3 genç bir otomobilin üzerindeki kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan adamı çok beğenen gençler kucaklayıp götürdü. Gülümseten hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de bir işletme sahibinin yaptığı kardan adam üç genç tarafından çalındı.
TRAKYA DONDU
KAR yağışı Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında da etkili oldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan fuar alanındaki 38 bin 800 metrekarelik yapay göletin yüzeyi buz tuttu. Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen Trakya'da süs havuzları dondu.
EKİPLER AYŞE TEYZE İÇİN SEFERBER OLDU
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına gelen bir telefon üzerine Büyükşehir ekipleri harekete geçti. Kandıra ilçesi Merkez Erikli Köyünden Alo 153'ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya'dan köydeki evine geldiğini, ancak hava muhalefeti nedeniyle geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de tükendiğini söyledi. Ayşe Teyzenin bu çağrısı üzerine ekipler seferber oldu. Kar küreme aracı eşliğinde Kandıra'nın Erikli Köyüne ulaşan Büyükşehir ekipleri, kendi araçlarına aldıkları Ayşe Teyzeyi Eşme'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim etti
MEHMETÇİK YAŞLI ÇİFTİ DONMAKTAN KURTARDI
ELAZIĞ'IN Sivrice ilçesinde Topaluşağı köyünde bacaları çöktüğü için sobalarını yakamayan ve hipotermi tehlikesi geçiren Mehmet ve Bahriye Topaloğlu çifti, donmaktan son anda kurtarıldı. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde astım hastası olan Mehmet Şerif Alkış'ın (84) imdadına jandarma yetişti. Karlıova ilçesi Molaşekir köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Emirhan Karaca'yı UMKE hastaneyle götürdü.
KAR KALINLIĞI 1 METREYI BULDU
KONYA-Ankara karayolu istikameti TIR'lara, Konya-Antalya karayolu ise TIR ve otobüslere kapatıldı. Konya'nın Hadim ilçesinde günlerdir aralıksız yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
BARTIN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Bartın'da kara saplanan küreme kamyonu, halatla greydere bağlandı. İki araç arasında sıkışan Tuncay Yaman (45) öldü.
Erdoğan ÖZTÜRK - Zeki ÖZKESKİN - Hayrettin ŞAŞMAZ - Abbas ÇAKAR - Tolga YANIK - Ceyhan TORLAK - AslışahNARGÜL - Berkan ÇETİN - Hakan GÖKKAYA - Ferhat LAP - Mikail ZEYBEK- Ahmet ÇÖTELİ - Aziz ÖNAL / SABAH