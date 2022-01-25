Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

Antalya'ya 7 Ocak 1993 tarihinin ardından 29 yıl sonra kente kar yağdı.. Meteorolojinin uyarılarını ardından kent merkezinde beklenen kar, saat 0320 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.

HERKES ORAYAKOŞTU

Sabah saat 08.00 sularında karın şiddetini artırmasını ardından herkes Konyaaltı seyir terasına koştu. Hafifte olsa Konyaaltı beyaza bürünmüş sahil manzaralı selfie yaptılar. İlk kez kar gördüğünü belirten Ayşe Yıldız ise, "Müthiş bir şey. Adeta insanın ruhu dinleniyor. Ortalık bir anda sessizliğe bürünüyor. İlk kez karın yağdığını görüyorum" diye konuştu.

İLÇELERDE DE ETKİLİ OLDU

Kar turizmin şirin ilçesi Alanya'nın yüksek kesimlerine de yağdı. 53 yıl sonra kar sevinci yaşayan Alanyalılar ise doyasıya kar sevinci yaşadılar. Merkez ilçelerinden Döşemealtı'nda ise kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de, "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

DENİZDE BUHARLAŞMA OLUŞTU

Kar nedeniyle 15 derece olan denizde buharlaşma meydana geldi. Denizdeki kuru yük gemisini buharlaşma arasında bir tabloyu andıran görüntü görenleri hayran bıraktı. Uzmanlar deniz suyunun 15 derece olması nedeniyle düşen karın anında buhara dönüştüğünü kaydetti.