Antalya’ya gelen depremzede sayısı 40 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) koordinasyonunda deprem illerinden Antalya'ya gelişler sürüyor. Büyük bölümü AFAD organizasyon ile uçak ve otobüslerle, bazıları da kendi araçlarıyla Antalya'ya gelen depremzede sayısı bugün sabah saatleri itibarıyla 40 bin 430 kişiye ulaştı. Depremzedeler ağırlıklı olarak Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştiriliyor. Ayrıca birçok kamu kurum ve kuruluşu da kapılarını depremzedelere açtı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dün akşam saatlerinde öğretmenevinde konaklayan depremzedeleri ziyaret edip, birlikte akşam yemeği yedi. Depremzedelerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocuklar için kurulan oyun evini de ziyaret edip, hediyeler verdi.