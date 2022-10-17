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Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:26 Son Güncelleme: 17.10.2022 13:37

Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyonu aştı

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak–16Ekim tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 12 milyonu aştı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’ya gelen turist sayısı 12 milyonu aştı

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Pandemi sürecinin ardından turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olanAntalya'ya 2022 yılının 1 Ocak-16 Ekim tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti.

2 YILIN TOPLAMINI GEÇTİ

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemini 7 milyon 975 bin 643 turiste ulaşan Antalya, 2022 turizm verilerinde bir önceki yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre yüzde 51 artış kaydetti. Ayrıca 2022 yılı turizm verilerinde son iki yılın aynı döneminin toplamı geride bırakıldı.

ARTIŞ SÜRDÜ

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya turizm verilerindeki artış Ekim ayında da devam ediyor. Şehri 2021 yılının 1 Ocak-16 Ekim tarihleri arasında 959 bin 359 kişi ziyaret ederken bu sayı 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 15 bin 375 olarak gerçekleşirken artış yüzde 6 oldu.

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Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
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