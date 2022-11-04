’Antalya’ya gidiyorum’ diye evden çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi geldi

Kocaeli Gölcük ilçesindeki evinden 4 gün önce 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şahin Gökmen'in ailesi, Ürdün Konsolosluğu'ndan önceki gün gelen haberle sarsıldı. Gökmen'in İsrail sınırında öldürüldüğü iddia edilirken, aile konunun aydınlatılması için yetkililer ile iletişime geçti.

Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra bir kendisine ulaşamayan ailesi, önceki gün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir haberle yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde bilgi verildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI İDDİASI

Diğer iddialara göre; Şahin Gökmen ile birlikte 5 kişinin Ürdün tarafından İsrail'e geçmeye çalıştığı, bu sırada kendilerine ateş açıldığı, Gökmen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.Şoförlük yaparak yaşamını sürdüren ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 6 çocuk babası Gökmen'in cenazesinin pazartesi günü ülkeye getirilmesi bekleniyor.