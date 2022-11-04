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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:41 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:44

'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Ailesi Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen haberle yıkıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve ‘Antalya’ya gidiyorum’ diyerek evden ayrılan Şahin Gökmen’in ailesi, Ürdün Başkonsolosluğu’ndan gelen mesajla yıkıldı. Mesajda, Şahin Gökmen’in İsrail sınırında öldürüldüğü bilgisi paylaşılırken, Gökmen ailesi konunun net olarak aydınlatılması için girişimlerini sürdürüyor.

İHA
’Antalya’ya gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! Ailesi Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen haberle yıkıldı

Kocaeli'de 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin Gökmen'den acı haber geldi. Ürdün Başkonsolosluğu'ndan Gökmen'in ailesine gönderilen mesajda, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

AİLESİ ÜRDÜN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN GELEN MESAJLA YIKILDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen'den ailesi bir süredir haber alamadı.

Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.

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'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Ailesi Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen haberle yıkıldı
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