’Antalya’ya gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! Ailesi Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen haberle yıkıldı

Kocaeli'de 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin Gökmen'den acı haber geldi. Ürdün Başkonsolosluğu'ndan Gökmen'in ailesine gönderilen mesajda, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. İşte detaylar...
AİLESİ ÜRDÜN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN GELEN MESAJLA YIKILDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen'den ailesi bir süredir haber alamadı.