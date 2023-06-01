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Giriş Tarihi: 1.6.2023 17:53

Antalya'ya turist akını: Hava yoluyla gelenlerin sayısı 3 milyon 405 bini aştı

Türkiye'nin turizm cenneti olarak bilinen Antalya'ya turist akını sürüyor. Kente bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 kişiye ulaştı.

AA
Antalya’ya turist akını: Hava yoluyla gelenlerin sayısı 3 milyon 405 bini aştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler 827 bin 618 ile Almanya, 783 bin 737 ile Rusya, 352 bin 184 ile İngiltere oldu.

Beş aylık dönemde hava yoluyla kente çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna şeklinde sıralandı.

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Antalya'ya turist akını: Hava yoluyla gelenlerin sayısı 3 milyon 405 bini aştı
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