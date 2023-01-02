Antalya’ya turist yağdı

Antalya, 2022 yılında gökten turist yağdı. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan ve yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi olan Antalya'ya 2022 yılında gelen turist sayısı 13 milyonu aştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında kente 80 bin 247 uçakla 13 milyon 74 bin 142 turist geldi. Sadece Antalya Havalimanı'na inen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Almanya 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alırken, 2 milyon 801 bin 412 ile Rusya ikinci, 1 milyon 253 bin130'la da İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

POLONYA SÜRPRİZ YAPTI

Gelen turist sayısı verilerde 4'üncü sırada yer alan Polonyalı turist sayısındaki artış sürpriz olarak değerlendirildi. Antalya'ya 2022 yılında hava yolu ile 755 bin 625 Polonyalı turist geldi. Polonya'yı 349 bin 413 turist sayısıyla Kazakistan, 325 bin 577'yle İsviçre, 312 bin 546 turistle İsrail, 309 bin 260'la Hollanda, 272 bin 461 ile Romanya ve 227 bin 178 turistle Danimarka takip etti.

KAŞ DOLULUK ORANI YÜZDE 65'İN ÜSTÜNDE

Öte yandan Antalya'da açık olan otellerde doluluk oranını yüzde 65'in üstünde olduğu bildirildi. 2023 yılında kente gelen turist sayısının 15 milyonu geçeceğini belirten Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, "Bu yıl Rusya-Ukrayna savaşına rağmen gelen turist sayısı 13 milyonu aştı. Bu rakam önümüzdeki yıl 15 milyon sayısını aşar" diye konuştu.