Antalya’yı sel vurdu! Irmaklar ile dere taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı

Bölgede 5 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı. Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.

Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.