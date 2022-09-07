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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:10 Son Güncelleme: 7.9.2022 13:45

Antaya falezleri can alıyor

Antalya’da falezlerin doyumsuz manzarasını izlemek için çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştüğü yerde mahsur kalan 30 yaşındaki Yasin Kayhan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonu ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Kayhan’ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antaya falezleri can alıyor

Antalya'da polisi alarma geçiren olay saat 11:00 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Turizmci Yasin Kayhan, hava almak ve manzara izlemek için falez kayalıklarından Beydağlarını kucaklayan Antalya Körfezi'nin doyumsuz manzarasını seyretmeye başladı.

Bir süre falezlerin doyumsuz manzarasını izleyen Kayhan, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti. Yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara çakıydı. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kayhan'ın düştüğü yerde ulaştı ve ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

BOTLA KURTARILDI

Karadan çıkarmanın zor olduğu yaralı şahsın tahliyesi için deniz polisinden destek istendi. Ekipler tarafından kaşık sedyeye alınan Kayhan, kıyıya yaklaşan deniz polisi botuna kaldırıldı. Kaleiçi Yat Limanı'na botla çıkarılan Kayhan, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Kayhan'ın durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

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Antaya falezleri can alıyor
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