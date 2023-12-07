Antik dönem Musa heykeli 2 bin yıl sonra bulundu

Muğla'da Glatyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, Stratonikeia'daki Roma Hamamı'nın Frigidarium (Soğuk Su Havuzlu) bölümünde, Milattan Önce 2. yüzyıla ait antik dönem mitolojisinin ilham perilerinden Philiskos'un 'Dans Eden Musa" (Mousa) heykelinin orijinali bulundu."Dans Eden Musa" heykelinin yapılacak çalışmaların ardından Muğla Müzesi'nde sergileneceğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Helenistik dönemde Milattan Önce 2. yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un, mitolojiden bilinen 9 ilham perisinin heykellerini yaptığı biliniyordu. Bu heykelin Roma dönem kopyaları Perge, Rhodos ve Delos adasında bulunmuştu.Bunun Karia Bölgesi'ndeki kentlerden birisinde yapılmış olduğu düşünülüyor ancak hangi kent olduğu bilinmiyorlardı. Böylece dünyanın farklı yerlerinde sadece Roma dönemi kopyaları bulunan, Milattan Önce 2. yüzyılın ortalarına ait orijinal dans eden Philiskos tipi Musa (mousa) heykeli Stratonikeia'da bulundu" dedi.